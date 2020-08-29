Протесты в Беларуси: задержанного противника Лукашенко оставили за решеткой

Оппозиционер проведет под стражей еще два месяца

В Беларуси одному из политических лидеров, председателю партии "Народная грамада" Николаю Статкевичу, которого задержали во время протестов еще в мае, продлили срок содержания под стражей.

Реклама

Как рассказала в своем Facebook жена политика Марина Адамович, противник Лукашенко проведет под стражей еще два месяца. Против политика открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок").

Отметим, что Николая Статкевича задержали 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей за Светлану Тихоновскую. Сначала его дважды арестовывали на 15 суток, а потом открыли против него дело.

Напомним, ранее один из сотрудников милиции города Барановичи в Беларуси на условиях анонимности рассказал о том, как проходила подготовка к разгонам массовых протестов. По его словам, многие правоохранители из-за этого задумались об увольнении.

Также мы писали, что во время протестов в Минске задержали более 180 человек.

Видео: Reuters

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама