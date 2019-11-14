Протесты в Боливии: погибло десять человек

В восьми случаях смерть наступила от огнестрельных ранений

Минимум десять человек погибло в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих Боливию с 20 октября. Об этом сообщила газета El Deber со ссылкой на главу Института судебно-медицинской экспертизы Андреса Флореса.

"На национальном уровне ИСМЭ провело экспертизу 10 тел, — сказал он. — В восьми случаях смерть наступила от огнестрельных ранений".

За 24 дня волнений в Боливии пострадали более 500 человек.

Реклама

Как сообщалось, в Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

В результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах глава государства Эво Моралес подал в отставку.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.

Между тем жители Боливии вышли на улицы городов, чтобы отпраздноватьотставку президента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама