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Протесты в Боливии: погибло десять человек

14 ноября, 03:56

В восьми случаях смерть наступила от огнестрельных ранений

Минимум десять человек погибло в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих Боливию с 20 октября. Об этом сообщила газета El Deber со ссылкой на главу Института судебно-медицинской экспертизы Андреса Флореса.

"На национальном уровне ИСМЭ провело экспертизу 10 тел, — сказал он. — В восьми случаях смерть наступила от огнестрельных ранений".

За 24 дня волнений в Боливии пострадали более 500 человек.

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Как сообщалось, в Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

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10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

В результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах глава государства Эво Моралес подал в отставку.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.

Между тем жители Боливии вышли на улицы городов, чтобы отпраздноватьотставку президента.

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Боливия президент протесты погибшие раненые

Источник: ТАСС

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