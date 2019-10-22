Протесты в Чили: число погибших возросло до 11 человек

В связи с ситуацией в столице власти ввели комендантский час

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

В Чили уже четыре дня подряд продолжаются массовые протесты и беспорядки. Погибли 11 человек, сообщает EI Venezolano. Ранее мы писали о восьми жертвах.

Наппомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

Протесты в Чили. Источник: Reuters

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте. В Сантьяго, Консепсьоне и Вальпараисо с 22:00 19 октября до 07:00 20 октября был объявлен комендантский час. Несмотря на введенную меру, в городах были зафиксированы беспорядки, грабежи и случаи мародерства.

Также мы сообщали, что президент Чили Себастьян Пиньера из-за массовых протестов ввел чрезвычайное положение в столице страны.

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