Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

Протесты в Чили: число погибших возросло до 11 человек

22 октября, 10:36

В связи с ситуацией в столице власти ввели комендантский час

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

В Чили уже четыре дня подряд продолжаются массовые протесты и беспорядки. Погибли 11 человек, сообщает EI Venezolano. Ранее мы писали о восьми жертвах.

Наппомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

Протесты в Чили. Источник: Reuters

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте. В Сантьяго, Консепсьоне и Вальпараисо с 22:00 19 октября до 07:00 20 октября был объявлен комендантский час. Несмотря на введенную меру, в городах были зафиксированы беспорядки, грабежи и случаи мародерства.

Также мы сообщали, что президент Чили Себастьян Пиньера из-за массовых протестов ввел чрезвычайное положение в столице страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Чили протесты жертвы погибшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна в присутствии Путина
Еще одна страна в присутствии Путина "поиздевалась" над гимном России: видеоРоссия
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)Другие страны
Участников
Участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет: фото и видеоДругие страны
26-летняя женщина узнала о беременности в день родов
26-летняя женщина узнала о беременности в день родовFun
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофагиFun

Новости партнеров

Loading...
загрузка...