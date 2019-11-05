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Протесты в Чили: число раненых возросло до 1600 человек

5 ноября, 05:12

40 пострадавших получили пулевые ранения

Видео: Reuters

Минимум 1659 человек были госпитализированы с ранениями и травмами, полученными в ходе протестов в Чили с 17 октября. Об этом сообщил Национальный институт прав человека республики.

По его данным, 40 пострадавших получили пулевые ранения, 473 человек были ранены дробью, 305 — из огнестрельного оружия, тип которого не был установлен. Число задержанных в ходе протестов достигло 4364 человека, среди них 479 — несовершеннолетние.

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В столице и других городах страны снова прошли массовые протесты против социальной политики правительства, которые сопровождались столкновениями с правоохранительными органами. По данным полиции Чили, на площади Бакедано в стражей порядка кидали бутылки с зажигательной смесью. "Двое полицейских были срочно доставлены в больницу с серьезными ожогами лица", — говорится в Twitter полиции.

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Ранее сообщалось, что в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго Карла Рубилар.

Напомним, что число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице.

Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

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Чили протесты полиция раненые демонстранты

Источник: ТАСС

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