Протесты в Чили: число жертв достигло 19 человек

Ранее власти южноамериканской страны сообщали о гибели двух граждан Колумбии, одного перуанца и одного эквадорца

Число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице.

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Перуанец получил огнестрельное ранение несколько дней назад, во время нападения на магазин на юге Сантьяго, столицы Чили. Ранее власти южноамериканской страны сообщали о гибели двух граждан Колумбии, одного перуанца и одного эквадорца.

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Напомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Чили полторы недели назад после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

Акции сопровождались поджогами и мародерством – в частности, демонстранты нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

В связи со сложившейся ситуацией президент Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, в частности в Консепсьоне и Вальпараисо. Кроме того, глава государства отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

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