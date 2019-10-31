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Протесты в Чили: прокуратура расследует обстоятельства гибели участников митингов

31 октября, 06:47

Пять человек погибло «в результате действий представителей государства»

Прокуратура Чили расследует обстоятельства гибели 23 человек в ходе беспорядков, в том числе пять случаев, связанных с применением силы со стороны правоохранительных органов. Об этом Генеральная прокуратура сообщила в Twitter.

"Прокуратура Чили начала 23 расследования по факту смертей, которые произошли во время действия режима чрезвычайного положения", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, пять человек погибли "в результате действий представителей государства", 16 — "предположительно во время совершения преступлений". Еще два человека умерли, когда "находились под стражей".

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Прокуратура также сообщила, что расследует 840 жалоб на нарушения прав человека. В это число входят 18 случаев, касающихся "возможного применения пыток со стороны государственных должностных лиц".

Минимум 1132 человека были госпитализированы с ранениями и травмами, полученными в ходе протестов в Чили, с 17 октября. Об этом сообщил Национальный институт прав человека республики.

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По его данным, среди пострадавших 38 получили пулевые ранения, 295 человек были ранены дробью, 238 — из огнестрельного оружия, тип которого не был установлен. Число задержанных в ходе протестов достигло 3535 человек, среди них 375 — несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго Карла Рубилар.

Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

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Чили протесты жертвы расследование погибшие

Источник: ТАСС

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