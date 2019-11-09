Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Протесты в Чили: в столице загорелось здание университета

9 ноября, 03:38

Здание учебного заведения полностью охвачено огнем

Пожар вспыхнул в здании университета имени Педро де Вальдивии в чилийской столице во время протестов, сопровождающихся беспорядками.

Здание учебного заведения полностью охвачено огнем. На месте работают пожарные. По их данным, речь идет о поджоге.

Реклама

Частный университет расположен неподалеку от площади Бакедано, на которой проходит очередная многотысячная манифестация. Участники акции протестуют против социального неравенства и политики действующего правительства. Сообщается о столкновениях между манифестантами и полицией.

Ранее сообщалось, что в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго Карла Рубилар.

В тренде
Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейком
Фото: twitter.com/@UnitedNationsRU

Напомним, что число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице.

Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Чили протесты университет пожары сантьяго

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемников
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемниковДругие страны
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушкиFun
Китайцы построят
Китайцы построят "кольцо" вокруг КиеваТранспорт
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в Беларуси
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в БеларусиДругие страны
"Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)Другие страны

Новости партнеров

Loading...
загрузка...