Протесты в Чили: в столице загорелось здание университета

Пожар вспыхнул в здании университета имени Педро де Вальдивии в чилийской столице во время протестов, сопровождающихся беспорядками.

Здание учебного заведения полностью охвачено огнем. На месте работают пожарные. По их данным, речь идет о поджоге.

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Частный университет расположен неподалеку от площади Бакедано, на которой проходит очередная многотысячная манифестация. Участники акции протестуют против социального неравенства и политики действующего правительства. Сообщается о столкновениях между манифестантами и полицией.

Ранее сообщалось, что в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго Карла Рубилар.

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Напомним, что число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице.

Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

Видео: Reuters

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