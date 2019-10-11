Протесты в Эквадоре набирают обороты: в ход пошли коктейли Молотова и дубинки

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Протесты, которые начались с недовольства представителей коренного населения Эквадора повышением цен на топливо и мерами жесткой экономии, переросли в масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Ленина Морено, сообщает BBC.

Демонстранты бросают коктейли Молотова и камни в спецотряды полиции, полицейские отвечают слезоточивым газом и избиением людей.

Как сообщил местный информационный портал "Ора", представители коренного населения Эквадора, участвующие в антиправительственных манифестациях, захватили и удерживают восьмерых полицейских в доме культуры в столице страны Кито.

Реклама

Среди заложников – семь мужчин и женщина. Протестующие вывели их на подмостки в зале дома культуры, в котором собрались сторонники манифестантов и журналисты. С сотрудников правоохранительных органов сняли каски и бронежилеты. В обмен на их освобождение митингующие требуют от властей снять оцепление и разрешить шествие к зданию парламента.

Генеральный секретарь при главе государства Хосе Агусто Брионес, в ответ, заявил, что власти Эквадора не начнут переговоры с манифестантами до тех пор, пока полицейские, взятые в заложники, не будут освобождены.

В тренде ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ

"От имени национального правительства мы требуем, чтобы любой переговорный процесс проходил с целью установления мира, и для этого необходимо освобождение этих людей", – заявил политик, чьи слова приводит издание "Универсо".

Ранее министр внутренних дел страны Мария Паула Ромо заявила, что во время акций протеста более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью. В свою очередь аппарат уполномоченного по правам человека в южноамериканской республике сообщил о гибели пяти человек в ходе столкновений между полицией и манифестантами.

Также сообщается, что эквадорская полиция задержала в районе столичного аэропорта 17 человек, в том числе граждан Венесуэлы, подозреваемых в шпионаже и подрывной деятельности. Как уточнила в своем аккаунте в Twitter глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо, при них обнаружена информация о президенте страны Ленине Морено и вице-президенте Отто Соннехольснере.

По информации газеты "Универсо", задержанные под видом сотрудников сервисов агрегаторов такси осуществляли слежку за передвижениями президента и вице-президента, на что указывают обнаруженные при них фотоснимки авиаборта и автомобилей кортежа главы государства. Кроме того, у подозреваемых изъято холодное оружие и наркотики. По словам генерала МВД Патрисио Каррийо, речь может идти о возможной подготовке нападения на президентский кортеж, сообщает издание.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама