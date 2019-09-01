Протесты в Гонконге: митингующие пытались блокировать движение поездов к аэропорту

Движение в международный аэропорт на некоторое время было прекращено

/ Фото: AFP

Во время протестов в Гонконге митингующие возвели баррикады и попытались заблокировать доступ поездов к международному аэропорту Гонконга. Об этом сообщает издание The Age.

"Поездки в аэропорт были прекращены, когда протестующие собрались снаружи. Когда поезда были отрезаны, протестующие продолжали идти в аэропорт и строить баррикады через дорогу, на которую, по их словам, не распространялся судебный запрет, запрещающий протесты в аэропорту", – говорится в сообщении.

Как стало известно, в то время, когда полиция устроила проверки на въезде в терминал, несколько тысяч протестующих собрались у аэропорта и построили баррикады на железнодорожных путях, ведущих в аэропорт.

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"Они покинули место происшествия после того, как силовики предупредили, что на месте происшествия они начнут операцию по разминированию, в ходе которой часто используется слезоточивый газ", – говорится в сообщении.

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Доступ в аэропорт был значительно затруднен, и на цифровых дорожных знаках стало появляться предупреждение о том, что умышленные блокировки движения являются незаконными.

Отметим, что Гонконг, который длительное время находился под британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией, за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе , вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

Ранее мы сообщали, что в Гонконге тысячи людей вышли на протесты, полиция воспользовалась водяной пушкой и слезоточивым газом.

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