Протесты в Гонконге: власти отклонили требования протестующих

Керри Лам заявила о готовности создать платформу для разговора с протестующими

/ Фото: AFP

Глава администрации Гонконга Керри Лам заявила о готовности создать платформу для разговора с протестующими, но отказалась удовлетворить их требования.

Об этом сообщает NHK.

По словам Лам, она надеется, что диалог станет "началом возвращения общества к миру и воздержания от насилия".

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Лам пообещала, что ее правительство немедленно начнет работу над созданием такой платформы, а также пригласит иностранных экспертов для выяснения, адекватно ли реагировала полиция на действия протестующих.

Однако глава администрации Гонконга отвергла требования протестующих об отзыве законопроекта об экстрадиции и обвинения в неправомерных действий полиции.

Напомним, что Гонконг, который длительное время находился под Британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе, вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

Отметим, что на данный момент Гонконг подозреваемых не выдает. Жители Гонконга считают, что в случае принятия этого закона коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов. Власти до сих пор не отложили принятие документа, а лишь приостановили его рассмотрение.

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