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Протесты в Грузии: генсек ОБСЕ призвал разрешить ситуацию через диалог

19 ноября, 04:58

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ — Ред.) Томас Гремингер заявил, что с озабоченностью наблюдает за ситуацией вокруг протестов в Грузии, призвав представителей власти и оппозиции решать все споры через мирный диалог.

"С озабоченностью слежу за ситуацией в Грузии", — написал он на своей странице в Twitter. "Надеюсь, что все стороны смогут гарантировать мирный протест и достичь прогресса через диалог и уважение правовых норм", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии. Полицейские также оттеснили участников протеста с проезжей части на проспекте Руставели.

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Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети

Протестные акции в Тбилиси разгорелись после того, как 14 ноября парламент не смог внести изменения в Конституцию – о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. В результате оппозиция обвинила в этом правящую партию "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзину Иванишвили, потребовав распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Данный кризис стал уже вторым за полгода – в июне Тбилиси охватили многотысячные протесты после того, как российского коммуниста Сергея Гаврилова усадили в кресло спикерав местном парламенте.

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Грузия протесты обсе Тбилиси генсек

Источник: ТАСС

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