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Протесты в Ираке: 100 человек погибли, тысячи раненых

6 октября, 08:23

В ООН призвали положить конец «бессмысленной гибели людей»

В Ираке в результате столкновений демонстрантов и полиции погибли 100 человек, около четырех тысяч – получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал Al Arabiya.

Как рассказали в комиссии по правам человека иракского парламента,большинство погибших – демонстранты. Но жертвами столкновений стали по меньшей мере шесть полицейских.

В связи с человеческими жертвами Организация Объединенных Наций призвала положить конец "бессмысленной гибели людей" в Ираке.

"Пять дней смерти и ранений: это должно прекратиться", - заявила глава Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассчарт, сообщает ВВС.

Она отметила, что виновных в гибели людей необходимо привлечь к ответственности.

Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Также мы сообщали, что государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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