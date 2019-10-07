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Протесты в Ираке: больше сотни погибших, шесть тысяч пострадавших

7 октября, 00:08

Бунтовщики за неделю подожгли 51 здание и восемь отделений политических партий

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani, REUTERS/Alaa al-Marjani

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani, REUTERS/Alaa al-Marjani

В Ираке за неделю антиправительственных акций погибли 104 человека, более шести тысяч получили ранения.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные, которые привел пресс-секретарь МВД Ирака генерал-майор Саад Маан.

Ранее сообщалось о 100 погибших и четырех тысячах раненых.

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Сообщается, что бунтовщики подожгли 51 здание и восемь отделений политических партий. По словам Маана, среди сотрудников правоохранительных органов погибли восемь человек.

Кроме того, представитель МВД опроверг заявления о том, что в ходе беспорядков власти открывали огонь на поражение. Также он заявил, что полиция и спецслужбы не имеют отношения к нападениям на багдадские редакции местных и международных СМИ.

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Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Также мы сообщали, что государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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Ирак протесты погибшие пострадавшие демонстранты

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