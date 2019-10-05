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Протесты в Ираке: десятки погибших, тысячи раненых

5 октября, 11:04

Погибшие есть как среди протестующих, так и среди полицейских

В ходе массовых акций протестов против правительства в Ираке в течение четырех дней погибло минимум 65 человек, ранения получили более 2 тысяч.По данным телеканала Sky News Arabia, погибшие есть как среди протестующих, так и среди полицейских.

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Протесты начались в Багдаде 1 октября и в течение последующих дней охватили несколько провинций.
Участники акций требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией. Они жгут покрышки, штурмуют правительственные здания.
Власти Ирака на три дня полностью ограничили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов страны. Также премьер-министр Адель Абдель Махди объявил о введении комендантского часа в нескольких городах, в том числе в столице.
К отставке парламента и проведению досрочных выборов призвал радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр. Подконтрольный ему блок депутатов "Саирун" приостановит свою работу в парламенте до начала перемен в стране.

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Между тем Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами". Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Госдепа. Согласно документу, Ираку присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.

Напомним, что в марте Госдепартамент США подтвердил решение вновь вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана.

Видео: Reuters

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Ирак протест погибшие

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