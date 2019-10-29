Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,07
27,79

Протесты в Ираке: количество жертв возросло до 82 человек

29 октября, 04:56

Только в столице с вечера 24 октября были убиты 26 протестующих

Видео: Reuters

Минимум 82 человека погибли в Ираке в результате беспорядков. Об этом сообщается в информации высшей комиссии по правам человека.

"После гибели пяти человек в Багдаде число жертв увеличилось до 82", — отмечается в заявлении данной структуры. В комиссии также указали, что только в столице с вечера 24 октября были убиты 26 протестующих, большинство из них скончались из-за того, что им в голову попали гранаты со слезоточивым газом.

Реклама

В тренде
12 лет в тюрьмах и сумасшедших домах: что нужно знать о диссиденте Владимире Буковском
Фото: Шеметов Максим

Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Ирак протесты жертвы погибшие гранаты

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Компания в Китае удочерила панду: видео
Компания в Китае удочерила панду: видеоДругие страны
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
26-летняя женщина узнала о беременности в день родов
26-летняя женщина узнала о беременности в день родовFun
Участников
Участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет: фото и видеоДругие страны
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
В Турции сообщили неприятную новость для туристов
В Турции сообщили неприятную новость для туристовTravel

Новости партнеров

Loading...
загрузка...