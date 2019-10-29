Протесты в Ираке: количество жертв возросло до 82 человек

Только в столице с вечера 24 октября были убиты 26 протестующих

Видео: Reuters

Минимум 82 человека погибли в Ираке в результате беспорядков. Об этом сообщается в информации высшей комиссии по правам человека.

"После гибели пяти человек в Багдаде число жертв увеличилось до 82", — отмечается в заявлении данной структуры. В комиссии также указали, что только в столице с вечера 24 октября были убиты 26 протестующих, большинство из них скончались из-за того, что им в голову попали гранаты со слезоточивым газом.

Реклама

В тренде 12 лет в тюрьмах и сумасшедших домах: что нужно знать о диссиденте Владимире Буковском

Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама