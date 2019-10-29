Протесты в Ираке: количество жертв возросло до 82 человек

Минимум 82 человека погибли в Ираке в результате беспорядков. Об этом сообщается в информации высшей комиссии по правам человека.
"После гибели пяти человек в Багдаде число жертв увеличилось до 82", — отмечается в заявлении данной структуры. В комиссии также указали, что только в столице с вечера 24 октября были убиты 26 протестующих, большинство из них скончались из-за того, что им в голову попали гранаты со слезоточивым газом.
Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.
Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.
Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк