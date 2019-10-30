Протесты в Ираке продолжаются: погибло 250 человек (видео)

До 250 ты увеличилось количество погибших на протестах в Ираке. Несколько тысяч человек ранены. С начала октября в стране не стихают митинги. Участники антиправительственных акций штурмуют офисы политических партий и правительственные здания. Силовики стреляют боевыми патронами, говорят местные правозащитники. Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества услуг. В частности, из-за отключения электроэнергии и нехватки воды. Накануне в столице Ирака, Багдаде, десятки тысяч демонстрантов протестовали против убийства участников митингов в городе Кербела и требовали у премьер-министра назначить досрочные выборы.

Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

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Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

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Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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