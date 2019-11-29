Протесты в Ираке: за сутки погибло 40 человек

36 протестующих были убиты, 245 ранены в иракском городе Наджаф

Фото: REUTERS/Stringer

В результате беспорядков в Багдаде и на юге Ирака от действий сил безопасности погибли 40 протестующих.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на медицинских чиновников и представителей сил безопасности, говоривших на условиях анонимности.

По их словам, 36 протестующих были убиты, 245 ранены в иракском городе Наджаф после того, как они подожгли иранское консульство. Еще четверо демонстрантов были застрелены в столице, 22 человека получили ранения.

Реклама

Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

В тренде В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Число погибших во время протестов в Иракево время столкновений полицейских и протестующих возросло до 340 человек. По данным полицейских и медиков, ранения получил как минимум 61 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама