Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Протесты в Ираке: за сутки погибло 40 человек

29 ноября, 03:59

36 протестующих были убиты, 245 ранены в иракском городе Наджаф

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

В результате беспорядков в Багдаде и на юге Ирака от действий сил безопасности погибли 40 протестующих.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на медицинских чиновников и представителей сил безопасности, говоривших на условиях анонимности.

По их словам, 36 протестующих были убиты, 245 ранены в иракском городе Наджаф после того, как они подожгли иранское консульство. Еще четверо демонстрантов были застрелены в столице, 22 человека получили ранения.

Реклама

Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

В тренде
В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году
Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Число погибших во время протестов в Иракево время столкновений полицейских и протестующих возросло до 340 человек. По данным полицейских и медиков, ранения получил как минимум 61 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Ирак протесты ранение багдад погибшие

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео
Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видеоFun
"Хиросима" у берегов Китая: что известно о подводном взрывеДругие страны
Прежних цен больше не будет: в Турции сделали заявление для туристов
Прежних цен больше не будет: в Турции сделали заявление для туристовTravel
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявление
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявлениеРоссия
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400США
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобию
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобиюДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...