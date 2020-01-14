Протесты в Иране: будет ли революция и причем тут США

Трамп поддержал протесты, но это не значит, что их поддерживает официальный Вашингтон

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS

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Катастрофа украинского самолета, сбитого средствами ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стала причиной массовых протестов в Иране. В основном протесты сконцентрировались вокруг университетов, а их участниками стали студенты. Изначально молодежь организовывалась, чтобы возложить цветы в память погибших в катастрофе. Однако со временем эти акции переросли в митинги и уличные шествия. Зазвучали призывы к власти ответить за сбитый самолет. Причем ответственность протестующие возлагают не только на руководство КСИР, но и на высшее руководство страны с духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи.

Полиция применила к протестующим газ, пытаясь разогнать протесты. Но, судя по всему, пока обуздать народный гнев у Ирана не получается.

Во всех непонятных случаях обвиняй США…

Власти Ирана привычно обвиняют в причастности к нынешним протестам Запад. Посол Великобритании в Иране Роберт Макейр был даже арестован на несколько часов по обвинению в подстрекательстве к протестам. При этом вся вина посла, обладающего, кстати, дипломатической неприкосновенностью, заключалась в том, что он посетил акцию почтения памяти жертв трагедии, состоявшуюся в университете Амира Акабира. Дров в пламя подбросил президент США Дональд Трамп, которые в своей традиционной манере "слона в посудной лавке" опубликовал твит на фарси, в котором выразил поддержку протестующим. "Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет", – написал Трамп. Зачем он это сделал – непонятно, как, впрочем, непонятно многое из того, что делает нынешний американский президент. Ведь, как в один голос утверждают эксперты сайта "Сегодня", Соединенные Штаты не имеют ни желания, ни ресурсов реально поддерживать иранский "Майдан".

"Для раскачки ситуации изнутри нужны союзники на местах и соответствующие организационно-политические сети, которые бы раскачивали ситуацию. У США союзников внутри Ирана практически нет. Есть очень немногочисленные маргинальные группы, на которые США делают ставку – монархисты и радикалы из организации иранских моджахедов. Они не имеют влияния внутри страны и не имеют внутренней легитимности в глазах иранского общества. Большинство иранцев негативно относятся к США и уровень антиамериканизма не дает возможности как-то влиять на ситуацию. Один твит на фарси не изменит ситуацию. Конфликту больше сорока лет, и в обществе укоренились антиамериканские настроения", отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

К тому же, по мнению эксперта, для раскачки извне недостаточно усилий одной страны. Необходима, как минимум, поддержка других мировых или региональных лидеров.

"Однако европейцы очень сдержанно относятся к ситуации и не рискуют раскачивать Иран, поскольку не видят в этом выгоды. Зачем это им? Что касается региональных лидеров, то они наоборот пытаются снизить градус напряжения. Эмир Катара приезжал на днях в Тегеран, затем министр иностранных дел Пакистана. А Пакистан исторически был посредником в контактах между Ираном и Саудовской Аравией. Поэтому у Штатов нет ни внутренних, ни внешних возможностей поддержать, а тем более "организовать" протесты в Иране. А послание Трампа – скорей свидетельство отсутствия среди истеблишмента США единства по вопросу Ирана. Трамп постит, что он хочет, его команда в эфирах говорит совсем другое. Например, что Вашингтон готов к переговорам с Ираном безо всяких предварительных условий", – отмечает Илья Куса.

В свою очередь военный журналист, эксперт во Ближнему Востоку Вадим Нанинец полагает, что США менее всего заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Иране, а тем более, способствовать каким-то образом смене нынешнего режима.

"Если вспомнить историю, американцы вообще оказались в Персидском заливе благодаря войне Ирана и Ирака. Затем главным "злодеем" был Саддам Хусейн. Хуссйна свергли и в регионе из представителей "оси зла" остался Иран. При этом, как только Хусейна свергли, Саудовская Аравия сразу потребовала убрать с территории страны американские базы. Сейчас США хорошо зарабатывают, поставляя в регион оружие "для сдерживания иранской угрозы". И в крахе иранского режима они крайне не заинтересованы. Поскольку сразу возникнет вопрос: а зачем в регионе американцы?", – говорит Вадим Нанинец.

По его словам, реальными антииранскими операциями в регионе все эти годы занимался разве что Израиль, для которого Иран действительно представляет угрозу.

Всему виной выборы?

Если кто и воспользуется нынешними протестами, так это внутренние игроки, считают эксперты. Как отмечает Илья Куса, внутреннее противостояние между умерено-реформистским крылом во главе с президентом Хасаном Рухани и его администраций с одной стороны, и консерваторами-силовиками из КСИР с другой длится уже много лет. И сейчас на фоне катастрофы и протестов оно обострилось.

"Сейчас все используют эти протесты, чтобы укрепить свои позиции. Команда Рухани пытается "подвинуть" Корпус стражей исламской революции из всех секторов иранской экономики, пользуясь тем, что силовики, сбившие авиалайнер, дискредитированы. А КСИР, в свою очередь, пытается распространить ответственность на другие структуры. В первую очередь, на армию, которая является их прямым конкурентом, во-вторых, на местные власти, многие представители которых являются ставленниками Рухани", – отмечает Илья Куса.

Кроме того, по его словам, свой отпечаток на ситуацию накладывают парламентские выборы, которые состоятся в Иране через месяц с небольшим.

"Иран в этом плане ничем не отличается от других стран. Там также имеет место политическая борьба, интриги, драка за "кормушку", потоки, влияние, деньги, как и во всех других странах. Потому выборы, которые состоятся 21 февраля, дополнительно влияют на желание сторон разогреть ситуацию, чтобы получить политические бонусы", – отмечает Илья Куса.

Революции не будет

Могут ли нынешние протесты в Иране перерасти в нечто большее? Ведь если вспомнить, многолетняя кровопролитная гражданская война в Ливии, в ходе которой был свергнут режим Каддафи, также началась с относительно небольших выступлений по относительно небольшому поводу. 16 января 2011 года на улицы Бенгази вышло немногим более полутысячи человек, требовавших освобождения задержанного накануне правозащитника Фатхи Турбиля. Турбиля освободили в тот же день, но маховик протестов было уже не остановить. Война, которая с перерывами продолжается по сегодняшний день, унесла жизни десятков тысяч человек.

Эксперты сайта "Сегодня", впрочем, полагают, что протесты в Иране вряд ли завершатся революцией. И вряд ли по требованию протестующих нынешнее руководство страны уйдет в отставку добровольно.

"Конечно, протестующим в Иране, учитывая общественно-политическую ситуацию и "прочность" режима, который управляет страной уже много десятилетий, вряд ли удастся добиться отставок каких-то высокопоставленных чиновников. Другой вопрос, что это может поднять протестное движение вообще. Как правило, жертвы среди протестующих обостряют обстановку, повестка протестов изменяется: протестующие выдвигают уже не те требования, с которыми выходили вначале, а нарушения прав человека. Это общая логика протестов. Но говорить о том, что власть сейчас уйдет в отставку? Это вряд ли", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт Украинского института международной политики Ростислав Томенчук.

Согласен с таким мнением и Вадим Нанинец.

"На самом деле, в Иране довольно сильны протестные настроения. Потому что кому понравится сорок лет жить под санкциями. Они тоже хотят красивой жизни, а все финансовые ресурсы там почти по-путински оказались в руках силовиков – того же Корпуса стражей и т.д. Маленький штрих: страна огромная, а послать на войну некого. В Сирии началась война, и сами иранцы особо не спешат идти воевать туда. Воюют наемными афганцами. Да, свою родину они защищать будут. Но шабашить на чужих авантюрах – нет. Так что либеральный запрос там есть. Стоит обратить внимание на то, как студенты отказались топтаться по флагам США и Израиля", – говорит Вадим Нанинец.

Однако, по его мнению, несмотря на это, выступления будут подавлены.

"Проблемы в том, что эта либеральная прослойка не получает никакой поддержки от Запада и американцев в частности. И сейчас, похоже, выступления будут подавлены. Но либеральный запрос останется", – отмечает эксперт.

В свою очередь Илья Куса говорит, что "запрос на революцию" в стране как раз не очень силен.

"На мой взгляд протесты ни к чему не приведут. Во-первых, акции немногочисленны, в них принимают участие всего несколько тысяч человек, что для такой большой страны, как Иран, конечно, немного. Во-вторых, они узконаправленные. Протестует одна группа, в основном молодежь, студенты в крупных городах. Университеты всегда и во всех странах были протестным ядром, потому, что молодежь прогрессивнее, свободнее, она легче поднимается на протест. Кроме того, поскольку причиной протестов стала катастрофа украинского Боинга, во время которой погибло много иранских студентов, получилась такая эмоциональная реакция именно этой группы. Причем многие вышли протестовать не обязательно против правительства, но в знак солидарности с семьями погибших", – отмечает эксперт.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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