Протесты в Кашмире: индийские власти задержали более 500 человек

Кашмир / Фото: AFP

Власти Индии задержали более 500 человек, включая представителей местных партий, на территории упраздненного штата Джамму и Кашмир. Об этом в четверг сообщает Всеиндийское радио.

"Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кашмире более 500 человек, среди них политические лидеры и активисты. Большинство жителей остаются дома из-за усиленных мер безопасности, - говорится в сообщении. - В целом ситуация в регионе остается спокойной, индийское правительство принимает меры для поддержания порядка".

Ранее агентство Эй-эн-ай сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг выступит с обращением к нации в связи с ситуацией в бывшем штате Джамму и Кашмир.

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7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии после того, как в Нью-Дели объявили об упразднении штата. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией.

Напомним, что 5 августа индийский министр внутренних дел Амит Шах сообщил в парламенте, что глава государства отменил действие статьи 370 Конституции, которая предоставляла особый статус штату Джамму и Кашмир.

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Шах предложил парламенту законопроект о разделении Джамму и Кашмира на две союзные территории — Джамму и Кашмир, которая сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а также Ладакх, у которого не будет регионального парламента.

Это позволит жителям других регионов Индии приобретать землю в Джамму и Кашмире, лишит территорию своего флага, а также, как и в других частях страны, зарезервирует место в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств.

Позже в этот же день инициативу одобрили в верхней палате индийского парламента, а на следующий день – в нижней.

Ранее в этом году Кашмир стал эпицентром обострения между двумя государствами - Индия и Пакистан обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишилось двух военных самолетов.

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