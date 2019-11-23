Протесты в Колумбии: введен комендантский час

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Власти города Соача, который является пригородом столицы Колумбии Боготы, приняли решение ввести режим комендантского часа для несовершеннолетних в связи с продолжающимися протестами. Об этом сообщил мэр города Элеасар Гонсалес.

"В Соаче режим комендантского часа для несовершеннолетних будет действовать с 9:00 вечера пятницы, 22 ноября, до 5:00 утра субботы, 23 ноября 2019 года", — написал он в своем Twitter.

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Глава города также сообщил о введении "сухого закона до 6:00 утра субботы, 23 ноября".

По всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

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В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией, которой пришлось применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для успокоения толпы. Власти отдельных населенных пунктов приняли решение ввести комендантский час. Министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в столкновениях с правоохранительными органами погибли трое человек, 273 получили ранения.

Напомним, что протесты начались и в Грузии. Акции в Тбилиси разгорелись после того, как 14 ноября парламент не смог внести изменения в Конституцию – о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. В результате оппозиция обвинила в этом правящую партию "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзину Иванишвили, потребовав распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Данный кризис стал уже вторым за полгода – в июне Тбилиси охватили многотысячные протесты после того, как российского коммуниста Сергея Гаврилова усадили в кресло спикерав местном парламенте.

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