Протесты в Мексике: пострадало более 30 полицейских

Сведений о пострадавших из числа протестующих обнародовано не было

Свыше 30 человек из Управления общественной безопасности столицы Мексики пострадали в столкновениях на акции протеста, устроенной сотрудниками Федеральной полиции у аэропорта мегаполиса. Об этом сообщил в эфире телеканала Televisa глава УОБ Омар Гарсиа. По его словам, администрация города привлекла 700 полицейских к обеспечению порядка на митинге.

"Травмы получили 32 коллеги, из них семерых пришлось доставить в больницу, их жизнь вне опасности", — сказал Гарсиа. По его словам, у манифестантов были изъяты 22 гранаты со слезоточивым газом. Сведений о пострадавших из числа протестующих обнародовано не было.

Реклама

Митинг полицейских по времени совпал с прибытием в Мексику бывшего президента Боливии Эво Моралеса, но никак ему не помешал. Боливийский политик, подавший в отставку 10 ноября, получил в латиноамериканской стране политическое убежище. Территорию аэропорта Мехико Моралес покинул на вертолете. Власти не раскрывают информацию о его местонахождении по соображениям безопасности.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.

Между тем жители Боливии вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать отставку президента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама