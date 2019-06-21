Протесты в Тбилиси: полиция оттеснила протестующих от парламента, более 50 пострадавших

Спецназу пришлось несколько раз применить слезоточивый газ

Фото: AFP

Многотысячная акция в Тбилиси у здания парламента Грузии с четверга на пятницу закончилась разгоном демонстрантов и оттеснением их от здания парламента. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек.

Полиция использовала против митингующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек.

Демонстранты начали собираться у здания парламента на проспекте Руставели около 19:00, требуя отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Позднее они предприняли попытку штурма здания. В конечном итоге полиция применила спецсредства для разгона митинга.

Повод для протестов

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия. В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

По призыву оппозиции люди стали стихийно собираться у здания парламента. Главным требованием митингующих была отставка главы МВД — ведомства, впустившего Гаврилова в Грузию, — и председателя парламента.

Стычки с полицией

Ближе к полуночи начались небольшие стычки собравшихся с полицейскими, которые охраняли парадный вход в парламент. Позже перепалка приняла более масштабный характер.

Спецназу пришлось несколько раз применить слезоточивый газ. В ход пошли и резиновые пули.

Митингующие попытались прорвать кордон спецназа и войти в парламент, в ход снова пошли резиновые пули и слезоточивый газ.

В здании парламента в этот момент находились премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава МВД.

Разгон митинга

Дальше в ход пошли водометы. Собравшихся у парламента удалось разогнать, однако на проспекте Руставели оставались отдельные группы людей, которые отказывались расходиться и кидали в спецназ различные предметы. В ход пошли даже камни.

Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у здания филармонии.

В результате беспорядков пострадали более 50 человек. Хартия журналистской этики Грузии сообщила о пострадавших среди журналистов. По данным ведомства, ранения разной степени тяжести получили сотрудники телекомпаний "Рустави-2", "Пирвели" и Первого канала Общественного вещателя Грузии.

После разгона полиция приступила к задержанию людей. МВД пока не предоставляло официальной информации, однако грузинские СМИ, а также очевидцы сообщили о десятках задержанных.

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