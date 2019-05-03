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Протесты в Венесуэле: пять демонстрантов погибли

3 мая, 14:45

Среди погибших – два 15-летних и один 16-летний подросток

Фото: AFP

Пять человек были убиты из стрелкового оружия во время демонстраций 30 апреля и 1 мая в Венесуэле. Эти данные привела в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

"За два дня демонстраций – 30 апреля и 1 мая – мы задокументировали сообщения о пяти убитых из стрелкового оружия манифестантах", – сказала она, добавив, что среди погибших – два 15-летних и один 16-летний подросток.

По данным УВКПЧ, всего с начала года в Венесуэле зарегистрировано 49 случаев гибели людей "в контексте демонстраций".

УВКПЧ получило также сведения о 239 раненых манифестантах.

"По меньшей мере 18 из них, как сообщается, получили ранения из стрелкового оружия", - сказала Шамдасани.

По имеющейся в ее ведомстве информации, во время демонстраций было задержано по меньшей мере 240 человек, включая 17 несовершеннолетних.

Как подчеркнула официальный представитель, в УВКПЧ "весьма обеспокоены по поводу задержания 26 апреля правоохранительными органами парламентария Хильбера Каро.

По ее словам, этот арест был произведен "в нарушение его парламентской неприкосновенности, и до настоящего времени власти не сообщили, какова его судьба и где он находится".

"Это представляет собой, согласно международному праву, насильственное исчезновение", - резюмировала Шамдасани.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне оппозиции, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек.

Отметим, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал крайней мерой возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

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Тег Венесуэла, протесты, ООН

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ТАСС

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