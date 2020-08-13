Против усатого супер-злодея: в Минске "Бэтмен" и "Человек-паук" раздавали протестующим сладости (видео)

В Минске пятые сутки продолжаются мирные акции протеста противников Александра Лукашенко, недовольных его 26-летним правлением президента Беларуси. Чтобы еще раз доказать мирный характер мероприятий – активисты неожиданно прибегли к использованию образов супергероев.

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На одной из оживленных магистралей Минска, где проходила акция солидарности против насилия, неизвестные активисты в костюмах Бэтмена и Спайдермена раздавали протестующим шоколадные батончики.

"Энергетические батончики, заряжаемся супер-энергией против супер-злодея усатого", – пошутил оставшийся инкогнито Человек-паук. Наблюдавшие за действом горожане отреагировали на раздачу сладостей смехом и аплодисментами.

Видео: t.me/belamova

Напомним, за четверо суток массовых протестов в Беларуси силовики задержали около семи тысяч человек, сотни были зверски избиты и попали в больницы, также сообщалось о погибших.

А тем временем белорусы устроили неожиданный флешмоб: они весьма активно избавляются от символики силовиков – милиционеров, спецназовцев и бойцов внутренних войск – рвут шевроны, жгут погоны, спускают нашивки в унитаз.

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