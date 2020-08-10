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Противницу Лукашенко хотели сделать сакральной жертвой: КГБ "предотвратил покушение" на Тихановскую

10 августа, 19:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

120 спецназовцев окружили штаб объединенной оппозиции

На оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую якобы готовилось покушение, а Комитет госбезопасности его предотвратил. Об этом председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил в эфире телеканала ОНТ.

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"Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской", — рассказал он. По словам Вакульчика, буквально перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва".

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан, — уверяет председатель КГБ. — Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно".

Сайт "Сегодня" сообщал, что соперница Лукашенко обжаловала итоги выборов и выдвинула новое требование.

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Также сообщалось, что во время протестов в Беларуси задержаны три тысячи человек.

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убийство покушение кгб выборы президента Светлана Тихановская Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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