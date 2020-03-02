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Противник путинских марионеток в Абхазии госпитализирован: возможно отравление

2 марта, 16:36

Станислав Кожемякин

Аслан Бжания был один из лидеров оппозиции, которая добилась отставки "экс-президента" Абхазии

В России госпитализировали одного из лидеров оппозиции непризнанной миром республики "Абхазия" Аслана Бжанию.

Об этом 2 марта сообщил Telegram-канал Mash, уточнив, что его доставили в городскую больницу в Сочи, Краснодарский край, с нарушением мозгового кровообращения, что является симптомом инсульта.

Не исключена версия с отравлением – накануне Бжания ужинал морепродуктами, а утром после завтрака начал задыхаться.

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Врачи проверяют эту версию и отправили анализы мужчины на токсикологию, а его самого планируют доставить на вертолете в Краснодар.

В прошлом году уже сообщалось об отравлении Бжании – 17 апреля его самочувствие резко ухудшилось, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу в Москве.

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Напомним, перевыборы "президента Абхазии" были назначены в результате народных беспорядков в Сухум и после того, как в регион прибыл бывший координатор кремлевских прокси Владислав Сурков.

Второй тур "президентских выборов" в Абхазии завершился победой кандидата Рауля Хаджимбы, который набрал 47,39% голосов избирателей. Его главный оппонент Алхас Квициния, за которого проголосовали 46,17%, потребовал признать результаты выборов недействительными, его поддержали девять оппозиционных партий.

Они аргументировали свою позицию тем, что для победы на президентских выборах в Абхазии кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов, но "Верховный суд Абхазии" отклонил иск Квицинии. В результате в январе 2020 года Хаджимба подал в отставку.

Аслан Бжания как один из лидеров абхазской оппозиции был одним из основных организаторов отставки Хаджимбы.

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Абхазия отравление инсульт Краснодар

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