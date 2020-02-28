Противостояние России и Турции: эксперты рассказали, что предпримут НАТО и США

В связи с обострением ситуации в Сирии не следует ждать, что НАТО и США отреагируют и бросятся на помощь Турции. Они не будут ей помогать в боевых действиях. Максимум, на что Анкаре можно рассчитывать, так это на "глубокую обеспокоенность". Такое мнение высказали в комментарии сайту "Сегодня" военные и политические эксперты.

"Сейчас думаю, в НАТО, и особенно в США Турции вспомнят С-400. Если уже не вспомнили. Анкара же в первую очередь бросилась к НАТО. И, наверное, ей если и не сказали, то намекнули: чем вы думали, когда мы просили вас не покупать С-400 у россиян?.. Я думаю, что союзники по НАТО будут сдерживать Турцию от объявления войны Сирии. Потому что если сирийцы воюют против турков, то НАТО должно выступить против сирийцев. А в блоке этого не хотят. Объявление войны Сирии будет означать, что туркам так или иначе придется все чаще вступать в боевые столкновения с россиянами", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

С тем, что НАТО не предпримет каких-либо активных действий в связи с обострением в Идлибе, согласен и директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"В НАТО будут озабочены, обеспокоены, очень глубоко обеспокоены. Но никаких действий никто предпринимать не будет. Эрдоган приглашал представителей НАТО в Идлиб два недели назад. Это приглашение осталось не услышанным. И оно останется не услышанным. Потому что у НАТО нет ни интереса туда ввязываться, ни денег, чтобы серьезно туда войти", – отмечает эксперт.

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По его словам, Турцию могли бы поддержать США, послав туда свой контингент, или передислоцировав тот, что уже находится в Сирии.

"Но американцы тоже в этом не заинтересованы. У них в Сирии свой интерес, он соблюден. И ввязываться в драку, тем более, на стороне Эрдогана, который еще "не отработал" свои шалости с Россией и С-400, США как-то не с руки. Поэтому, кроме заявлений, они также ничего предпринимать не будут", – говорит Павел Рудяков.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что НАТО оказалось в неоднозначной ситуации.

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"С одной стороны, блок должен ввести в действие пункт 6 договора о НАТО (коллективная оборона, применение силы в случае нападение на одного из союзников). И, как минимум, ввести бесполетную зону точно над Идлибом, и, желательно, над всей Сирией. Но это будет означать прямое столкновение НАТО с Россией. Чего в НАТО очень сильно боятся. Кроме того, мы помним, что в последнее время взаимоотношения Турции с рядом союзников по НАТО были, мягко говоря, не безоблачными. США вынуждены были чуть ли не эвакуировать ядерное оружие с Инджерлика", – объяснил он.

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Впрочем, эксперт акцентирует, что в любом случае США будут принимать решение, как реагировать на ситуацию с Турцией, исходя из внутриполитических резонов

"В США сейчас избирательная кампания в разгаре. Любой неверный шаг грозит уменьшить поддержку электората. И думать, оказывать военную поддержку Турции или нет, Трамп будет исходя из внутриполитических соображений", – добавил Михаил Жирохов.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 27 февраля (по киевскому времени) войска Асада при поддержке России нанесли мощный авиаудар в районе провинции Идлиб. В результате погибли 33 турецких военных. В ответ на эти атаки турецкие войска нанесли удар по сирийским военным с земли и воздуха. Анкара уверена, что атака на них в Сирии – это нападение на Североатлантический альянс. Хотя НАТО пока не планирует применять пятую статью по защите союзника. А тем временем Турция уже жестко отомстила за гибель своих солдат в Сирии.

Говоря о перспективах российско-турецкого противостояния, военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что Россия не заинтересована в серьезной конфронтации с Турцией в Сирии, поскольку Анкара обладает очень сильными позициями в регионе. По его словам, например, если Турция перекроет Босфор, Россия продержится 5-10 дней в сирийском конфликте.

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Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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