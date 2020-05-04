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Откуда взялся коронавирус: США и Китай вступают в новое противостояние

4 мая, 18:43

Кристина Зеленюк

В ходе коронавирусной риторики Трамп объясняет, почему игра в шахматы и покер – это не шашки, а Китай выпускает мультфильмы, чтобы позлить США

США и Китай вступают в новую фазу противостояния, которая, несомненно, затронет весь мир. Дональд Трамп заявил: у США есть доказательства, что Институт вирусологии в Ухане (именно с этого китайского города и началась пандемия) мог стать источником COVID-19, не исключив при этом в качестве наказания повышение пошлин на китайские товары. Официальный Пекин, наоборот, в пандемии коронавируса винит США, мол, это они разработали и завезли вирус в Ухань.

Политический накал между странами подогревает приближение президентских выборов в США (Трамп уже заявил, что Китай хочет его проигрыша на выборах), а также жесткие экономические последствия пандемии как для самих Штатов, где цифра безработных перевалила за 30 млн человек, так и для Китая, ведь официальному Пекину нужно на кого-то спустить всех собак. Сайт "Сегодня" собрал официальные заявления сторон, данные разведок и публикации СМИ о происхождении коронавируса. В ближайшие дни мы также опубликуем мнения экспертов о том, к чему приведет новый виток противостояния между США и Китаем, где здесь интерес России и к чему готовиться Украине.

Что в США говорили о происхождении коронавируса

Многие в США, особенно оппозиционные политики и СМИ, критикуют Трампа за умышленное отрицание опасности COVID-19 и несвоевременное введение карантина. К примеру, 4 марта в интервью Fox News глава Белого дома заявил:

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"Я думаю, что 3,4% (смертность от коронавируса – Авт.) – это действительно ложное число. Опять-таки, это только моя догадка, но она базируется на множестве разговоров… Лично я бы сказал, что это число меньше 1%".

Вплоть до середины марта Дональд Трамп уверял, что ситуация с пандемией коронавируса в США под контролем, но уже 16 марта ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. При этом, на одном из брифингов в Белом доме президент США прямо назвал COVID-19 "китайским вирусом", написав об этом потом в своем Twitter, хотя ВОЗ предостерегала от связи коронавируса с какой-либо конкретной страной.

Масла в огонь подлил скандал вокруг данных американской разведки об угрозе пандемии коронавируса, которые якобы Трамп видел в январе-феврале, но проигнорировал. Об этом со ссылкой на источники написали сразу несколько американских СМИ. В Белом доме обвинения назвали необоснованными и все опровергли.

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В середине апреля Трамп остановил финансирование ВОЗ до тех пор, пока США не изучат (в срок от 60 до 90 дней) провалы и роль организации в распространении коронавируса, которая стала на сторону Китая, когда Штаты ввели ограничения на авиасообщение с Пекином. Позже глава Белого дома впервые пригрозил Китаю последствиями, так как, по мнению Трампа, Пекин сознательно скрывал данные о COVID-19. На днях в интервью Fox News заявил, что в качестве наказания Китая, США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары:

"Это самое страшное наказание, вот что я скажу. Мы все играем в сложную игру: в шахматы или покер. И это не шашки. Тарифы, как минимум, являются большим инструментом в переговорах".

Сразу после этого Associated Press, со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США, написал, что в начале января Китай скрыл масштабы вспышки COVID-19 и большую опасность вируса, чтобы сократить экспорт и нарастить импорт медицинских товаров.

Все-таки, несвоевременные карантинные меры все-таки дали о себе знать. Очень быстро США вышли на первое место в мире по числу заразившихся COVID-19. Цифра приближается 1,2 млн инфицированных. Причем, 30 апреля за сутки в Штатах количество умерших от коронавируса (2909 человек) приблизилось к количеству погибших в теракте 11 сентября 2001 года (2996 человек).

Как отвечает Китай

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Еще до первых официальных публичных обвинений Дональда Трампа в адрес Китая, пресс-секретарь китайского МИДа Чжао Лицзян запостил в своем в Twitter видео, где директор по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд утверждал, что некоторые смерти от гриппа в США оказались вызваны коронавирусом. В какой период это случилось, Редфилд не уточнил. Однако Чжао Лицзян намекнул, что, возможно, нулевой пациент с COVID-19 был на самом деле в США, а не в Ухане.

"Центр контроля и профилактики заболеваний поймали на горячем. Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей инфицировано? В каких больницах? Может армия США привезла эпидемию в Ухань? Будьте прозрачными. Опубликуйте свои данные. США задолжали нам с объяснениями", – написал Чжао Лицзян.

В ответ на скандальный твит Госдеп вызвал посла Китая в США для объяснений. Но уже в середине марта на обвинения Трампа представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан посоветовал США позаботиться о собственных делах:

"Мы призываем США исправить свою ошибку и прекратить необоснованные обвинения против Китая".

В середине апреля впервые высказались и в Уханьском институте вирусологии. В интервью китайскому государственному телеканалу GGTN замдиректора Юань Чжиминь заявил, что обвинения Штатов – это теория заговора, чтобы сбить с толку людей, отрицая, что вирус был создан человеком:

"Вирус никоим образом не исходит от нас. У нас строгий нормативный режим и кодекс проведения исследований".

На последние обвинения Трампа и американской разведки официальный Пекин ответил иронично. Сначала китайский канал New China TV (официальный YouTube канал китайского новостного агентства Синьхуа), а потом и Посольство Китая во Франции в Twitter запустили анимационный мультфильм, где показывается, как официальный Пекин еще с декабря предупреждал мир об опасном вирусе, а США это проигнорировали.

Напомним, что еще в начале апреля в китайском Ухане отпраздновали победу над коронавирусом:

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Китай США лаборатория противостояние карантин ВОЗ санкции коронавирус Дональд Трамп пандемия Ухань

Источник: Сегодня

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