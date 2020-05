Откуда взялся коронавирус: США и Китай вступают в новое противостояние

США и Китай вступают в новую фазу противостояния, которая, несомненно, затронет весь мир. Дональд Трамп заявил: у США есть доказательства, что Институт вирусологии в Ухане (именно с этого китайского города и началась пандемия) мог стать источником COVID-19, не исключив при этом в качестве наказания повышение пошлин на китайские товары. Официальный Пекин, наоборот, в пандемии коронавируса винит США, мол, это они разработали и завезли вирус в Ухань.

Политический накал между странами подогревает приближение президентских выборов в США (Трамп уже заявил, что Китай хочет его проигрыша на выборах), а также жесткие экономические последствия пандемии как для самих Штатов, где цифра безработных перевалила за 30 млн человек, так и для Китая, ведь официальному Пекину нужно на кого-то спустить всех собак. Сайт "Сегодня" собрал официальные заявления сторон, данные разведок и публикации СМИ о происхождении коронавируса. В ближайшие дни мы также опубликуем мнения экспертов о том, к чему приведет новый виток противостояния между США и Китаем, где здесь интерес России и к чему готовиться Украине.

Многие в США, особенно оппозиционные политики и СМИ, критикуют Трампа за умышленное отрицание опасности COVID-19 и несвоевременное введение карантина. К примеру, 4 марта в интервью Fox News глава Белого дома заявил:

"Я думаю, что 3,4% (смертность от коронавируса – Авт.) – это действительно ложное число. Опять-таки, это только моя догадка, но она базируется на множестве разговоров… Лично я бы сказал, что это число меньше 1%".

Вплоть до середины марта Дональд Трамп уверял, что ситуация с пандемией коронавируса в США под контролем, но уже 16 марта ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. При этом, на одном из брифингов в Белом доме президент США прямо назвал COVID-19 "китайским вирусом", написав об этом потом в своем Twitter, хотя ВОЗ предостерегала от связи коронавируса с какой-либо конкретной страной.

Масла в огонь подлил скандал вокруг данных американской разведки об угрозе пандемии коронавируса, которые якобы Трамп видел в январе-феврале, но проигнорировал. Об этом со ссылкой на источники написали сразу несколько американских СМИ. В Белом доме обвинения назвали необоснованными и все опровергли.

В середине апреля Трамп остановил финансирование ВОЗ до тех пор, пока США не изучат (в срок от 60 до 90 дней) провалы и роль организации в распространении коронавируса, которая стала на сторону Китая, когда Штаты ввели ограничения на авиасообщение с Пекином. Позже глава Белого дома впервые пригрозил Китаю последствиями, так как, по мнению Трампа, Пекин сознательно скрывал данные о COVID-19. На днях в интервью Fox News заявил, что в качестве наказания Китая, США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары:

"Это самое страшное наказание, вот что я скажу. Мы все играем в сложную игру: в шахматы или покер. И это не шашки. Тарифы, как минимум, являются большим инструментом в переговорах".

Сразу после этого Associated Press, со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США, написал, что в начале января Китай скрыл масштабы вспышки COVID-19 и большую опасность вируса, чтобы сократить экспорт и нарастить импорт медицинских товаров.

Все-таки, несвоевременные карантинные меры все-таки дали о себе знать. Очень быстро США вышли на первое место в мире по числу заразившихся COVID-19. Цифра приближается 1,2 млн инфицированных. Причем, 30 апреля за сутки в Штатах количество умерших от коронавируса (2909 человек) приблизилось к количеству погибших в теракте 11 сентября 2001 года (2996 человек).

Еще до первых официальных публичных обвинений Дональда Трампа в адрес Китая, пресс-секретарь китайского МИДа Чжао Лицзян запостил в своем в Twitter видео, где директор по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд утверждал, что некоторые смерти от гриппа в США оказались вызваны коронавирусом. В какой период это случилось, Редфилд не уточнил. Однако Чжао Лицзян намекнул, что, возможно, нулевой пациент с COVID-19 был на самом деле в США, а не в Ухане.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3