Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Фото: Getty Images

В соседней Молдове – политический кризис, грозящий перейти в прямые столкновения сторонников политических оппонентов. Против правящего режима демократов объединились социалисты, стоящие на пророссийских позициях, и прозападный альянс ACUM. С чего началось противостояние и кто его главные действующие лица – в материале сайта "Сегодня".

Победителя нет

В феврале 2019 года в Республике Молдова состоялись парламентские выборы, в ходе которых ни одна из трех крупнейших на данный момент политических сил страны не получила серьезного преимущества.

По итогам выборов пророссийская Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), возглавляемая Зинаидой Гречаный, получила 35 мест в парламенте. Правящая Демократическая партия Молдовы Владимира Плахотнюка заняла второе место, получив 30 кресел. Прозападный блок партий ACUM ("Сейчас") – лидеры Майя Санду и Андрей Нэстасе – с 26 мандатами стал третьим.

Таким образом, для формирования коалиции в новом парламенте потребовалась договоренность по крайней мере двух крупнейших политических сил. При том, что все три победителя являются идейными и мировоззренческими антагонистами.

Действующие лица: "рука Москвы"

Партия социалистов последовательно и системно выступает за максимальную интеграцию республики с Российской Федераций, отказ от интеграции Молдовы в Европу и вступления в НАТО. Фактический лидер социалистов – президент Молдовы Игорь Додон, покинувший партию коммунистов в 2011 году, вскоре после потери ими власти в стране.

Игорь Додон. Фото: prm.md

После избрания на пост он добился предоставления Молдове статуса наблюдателя в ЕврАзЭС, в ходе встреч с Владимиром Путиным неоднократно декларировал прекращение процесса интеграции Молдовы в НАТО и ЕС. Считается сторонником федерализации Молдовы, называет Крым "де-факто" российским регионом. Как главнокомандующий активно препятствовал участию ВС Молдовы в совместных с Вооруженными силами Украины учениях.

"Социалисты – они лишь по названию социалисты. На самом деле они представляют интересы крупного российского бизнеса в Молдове, к примеру "Газпрома", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский. – То есть в данном случае их политика, в том числе и по вопросу Приднестровья, диктуется не только политическими интересами, но и экономическими интересами крупного российского бизнеса".

Действующие лица: непримиримые евроинтеграторы

ACUM – политический блок, образованный в декабре прошлого года ведущими молдовскими правоцентристскими партиями специально для участия в парламентских выборах. Лидеры блока – бывший советник исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, экс-министр образования Молдовы, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. А также известный адвокат, общественный деятель и политик, лидер политической партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

Майя Санду, Андрей Нэстасе. Фото: acum.md

Союз Санду и Нэстасе имеет историю: перед президентскими выборами политики договорились объединиться вокруг кандидата, имеющего больший рейтинг. На момент выдвижения больший рейтинг имела Санду, и Нэстасе поддержал ее. В результате выборов во втором туре Майя Санду проиграла нынешнему президенту Игорю Додону. В свою очередь, Андрей Нэстасе в 2018 году баллотировался на пост мэра Кишенева и выиграл выборы. Однако результаты выборов были аннулированы через суд.

Блок имеет четкую прозападную направленность, выступает за евроатлантическую интеграцию Молдовы, демократические преобразования в стране, борьбу с коррупцией. Одной из ключевых целей создания блока, как заявляли его организаторы, является "ликвидация режима Плахотнюка". При этом Нэстасе считается одним из наиболее рьяных и последовательных политических противников лидера Демпартии Молдовы.

Действующие лица: демократы

Демократическая партия, занявшая второе место на весенних парламентских выборах, на момент народного волеизъявления давно и прочно удерживала позиции партии власти. Ее лидер – банкир и бизнесмен, бывший первый вице-председатель парламента Владимир Плахотнюк – пришел к власти на волне борьбы либералов и демократов с коммунистическим режимом президента Воронина в 2010 году. Впоследствии демократы сосредоточили в руках власть, имея большинство в парламенте, премьер-министра-демократа (Павел Филип), влияние на судебную ветвь власти.

Владимир Плахотнюк. Фото: pdm.md

Демпартия выступает за развитие отношений как с Западом, так и с СНГ, но позиционирует себя как сторонник евроатлантического курса Молдовы. Премьер Павел Филип резко осуждал агрессию России против Украины, в частности аннексию Крыма, Молдова на международных площадках поддерживала украинскую позицию. Антиукраинские решения Додона демократы блокировали либо саботировали. Так, в частности, вопреки уже упомянутому запрету президенту участвовать в учениях Rapid Trident-2017 на территории Украины, молдавские военнослужащие прибыли на учения. Контролируемый демократами Конституционный суд неоднократно приостанавливал полномочия президента Додона за нарушения Конституции. К примеру, в январе нынешнего года полномочия Додона были приостановлены после отказа президента подписать закон о запрете российской пропаганды.

При этом на Западе отношение к Демпартии неоднозначное: там считают, что партия и ее лидер узурпировали власть в стране, обвиняют руководство в коррупции, давлении на бизнес, свободу слова и т.д. Уголовное дело в отношении лидера партии Владимира Плахотнюка открыто и в России.

"Демократы зачастую лишь декларировали свою прозападность, больше имитировали работу в этом направлении, нежели делали, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса. – К Плахотнюку отношение неоднозначное, поскольку именно с ним связывают коррупцию в стране. Четкой его поддержки в ЕС нет. Кроме того, там понимают, что Пахотнюк не является идеологически проевропейским политиком, он действует исключительно в собственных интересах. И если эти интересы будут в том, чтобы стать пророссийским политиком, он им станет".

По словам Петра Бурковского, отношения Демпартии с Евросоюзом испортились после того, как в Молдове были отменены выборы мэра Кишинева.

"Коммуникация между ЕС и Плахотнюком после этого была прекращена, поскольку олигарх не шел на уступки, оказался жестким переговорщиком и не захотел прислушиваться к мнению ЕС", – сказал Петр Бурковский.

Как проходили переговоры

После того, как правящая партия потерпела поражение на парламентских выборах, стало понятно, что как прежде страна жить уже не будет. В любом случае как минимум двое из антагонистов должны полностью или частично наступить на горло собственной песне и договориться. По Конституции Молдовы, на формирование коалиции было предусмотрено 90 дней. Иначе – перевыборы парламента. Срок истекал 7 июня.

Переговоры вели все со всеми. Ключевым требованием социалистов в переговорах с ACUM была должность спикера парламента. Это позволило бы пророссийской партии получить контроль уже над двумя ключевыми ветвями власти – президентской и законодательной. В свою очередь, ПСРМ, ставшая победителем парламентской гонки и имеющая полное право на квоту премьер-министра страны, готова была отдать эту квоту проевропейским силам. ACUM с такой постановкой вопроса не соглашалась. Аргументированно опасаясь, что после назначения представителя социалистов спикером, даже в случае распада коалиции, снять главу парламента у них не будет никакой возможности.

В переговорах с демократами социалисты использовали другие "пряники". Игорь Додон, в последнее время зачастивший в Москву, как никогда, привез из Кремля месседж: Россия закроет уголовное дело против Плахотнюка в случае объединения с социалистами. В качестве условий Додон (читай, Москва) выдвигала утверждение нейтрального статуса государства и объединение с Приднестровьем на принципах федерализации. Видеозапись, на которой Додон предлагает эти условия, лидер демократов в итоге опубликовал в подконтрольных СМИ, обвинив президента в предательстве интересов страны.

Что касается переговоров между демократами и ACUM, то о них ничего не известно. Представители правительства, в частности вице-премьер-министр по европейской интеграции и бывший премьер Молдовы Юрий Лянкэ, призывали Майю Санду пойти на переговоры с демократами. "Я бы призвал Майю Санду ответственно подумать обо всем, что происходит, и я знаю, что она способна на это, и попытаться сыграть конструктивную, позитивную роль в создании этого большинства", – сказал Лянкэ. При этом вице-премьер исключил возможность договоренностей со вторым лидером ACUM – Андреем Нэстасе – как с непримиримым оппонентом лидера демократов.

Впрочем, и Санду в итоге продемонстрировала непримиримость к действующему режиму. "Если бы Демократическая партия не состояла из мафиозников, коалиция могла бы быть. Партии отличаются только идеологиями, и тогда можно было бы вести переговоры. Нам не о чем говорить с ворами, с людьми, которые захватили власть. Если бы не было Плахотнюка, мы бы вели переговоры", – заявила Санду.

В итоге на 7 июня – последний день, когда могла быть создана коалиция, – договоренности достигнуты не были. Перед парламентом замаячила реальная перспектива роспуска.

О начале нынешнего противостояния в Молдове, как долго оно продлится и какие последствия может иметь для Украины, читайте в следующей части материала на сайте "Сегодня".

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