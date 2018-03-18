Протурецкие силы прорвались в сирийский Африн

Части ВС Турции и отряды сирийской оппозиции в воскресенье, 18 марта вошли в осажденный анклав сирийских курдов Африн на северо-западе Сирии. Об это сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"В городе ведутся боевые действия, турецкие войска и союзные повстанцы захватили некоторые районы", – отмечено в сообщении.

Протурецкие силы, заявили, что они "ворвались в город с восточной и западной сторон", чтобы взять под свой контроль окрестности районов Ашрафие и Джамилийе.

Напомним, Турция завила, что 12 марта ее армия и союзные силы в Сирии окружили город Африн на севере страны, контролируемый курдскими повстанцами.

В свою очередь, сирийско-курдские "Отряды народной самообороны" YPG заявили, что турецкие войска обстреливают все дороги к городу Африн.

Как известно, город Африн является главным центром анклава, контролируемого YPG, на границе с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживает около 350 тысяч человек.

Окружение Африн – ключевой шаг операции Турции "Оливковая ветвь", начавшейся 20 января и направленной на вытеснение курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) из региона Африн на севере Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности проведения новых антитеррористических операций в Сирии.