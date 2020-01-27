Проверяют каждого: о борьбе с эпидемией в Китае рассказал эмигрант из Украины

Местные жители знают, что проблема с эпидемией есть, но массовой паники нет

Среди населения Китая нет массовой паники из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает экс-нардеп Борислав Береза ссылаясь на слова своего друга, которые уже много лет живет в КНР.

"Есть у меня близкий друг. Уехал в Китай. На ПМЖ. Я с ним регулярно переписываюсь. Вот и теперь, спрашиваю, что там у вас в Китае происходит? Ну, он и рассказал. Живет он в Хуаду, пригороде Гуанчжоу. Кстати, население Хуаду примерно 700 000 человек, а Гуанчжоу 14 000 000. От Хуаду до Ухани примерно 1000 км. Местные жители знают, что проблема с эпидемией есть, но массовой паники нет. Все в курсе, что китайское правительство работает над ее решением", – написал Береза в Facebook.

Однако жизнь китайцев поменяла свой привычный уклад.

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Фото: Reuters

"Например, на фото отделы овощей, риса и яиц в одном из самых больших супермаркетов. А эти продукты тоже самое для китайцев, как для нас гречка, макароны и соль, которые выносят с полок в первую очередь. А вот другая еда и алкоголь пока есть в ассортименте. Людей на улицах мало. На входе в жилые комплексы объявление, что гостям вход со вчерашнего дня ограничен запрещен. Все рестораны уличной еды закрыты. Так же закрыли и кинотеатры. Везде всем меряют температуру: в метро, при входе в автобус, при входе в супермаркет, в офисное помещение. Как меряют. Термометр в виде пистолета с датчиком подносят ко лбу и получают моментальный результат. При входе в полицию и в административные здания точно такая же обязательная проверка. Проверяют каждого. Без исключений. Вариант "я тут работаю, я свой" не срабатывают, как освобождение от измерения температуры", – написал Береза.

Коронавирус в Китае. Источник: Reuters

Напомним, с январе 2020 года в Китае появился вирус пневмонии нового типа – коронавирус nCoV, который активно мутирует, заражая все новых людей и приводя к росту количества жертв.

Согласно последним данным, число пораженных новым коронавирусом достигло в Китае 2,8 тыс.человек. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Общее число умерших достигло 80.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Более детально читайте в материале сайта "Сегодня" – Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности.

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