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"Провокация" на границе с Литвой: видео, как белорусские вертолеты отбили "атаку" шариков

24 августа, 17:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне Лукашенко приказал военным незамедлительно реагировать на любые провокации

После того как Литва обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства, белорусское министерство обороны назвало провокацией действия литовцев, которые запустили воздушные шарики. Белорусским военным пришлось на вертолетах отбивать эту "атаку с воздуха".

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минообороны Беларуси сообщили, что вечером 23 августа в районе погранперехода "Каменный Лог" дежурными силами авиации была пресечена попытка нарушения государственной границы в воздушном пространстве со стороны Литвы. Оказалось, что литовцы запустили обычные шарики, однако белорусские военные не исключили, что вместо шутки там могли быть взрывчатка или яд.

"Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы. Обывателю может показаться, что это факт малозначительный. Но давайте рассмотрим с других сторон. Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит, ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики. Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. И в-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее. Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля", – заявили белорусские военные.

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В ведомстве также заявили, что Беларусь не нарушала границу с Литвой.

Также стало известно, что военные ликвидировали "антигосударственную символику", а ею оказался бело-красно-белый флаг белорусов. В связи с этим инцидентом послу Литвы в Беларуси вручили ноту протеста.

Видео: t.me/kyky_org

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность. Он утверждает, что со стороны Литвы к западным границам Беларуси подходят войска НАТО. Кроме того, он говорит, что Запад "уже тащит "альтернативного президента". Также Лукашенко приказал военным реагировать без предупреждения на нарушение границы. В случае если вдруг натовские силы "зашевелятся", то белорусские военные немедленно примут меры.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Литва граница Беларусь вертолеты шарики

Источник: Сегодня

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