Прыгали и качали: туристы обрушили канатный мост в Китае
В результате инцидента никто не пострадал – людей спасли пояса безопасности, а мост закрыли на неопределенный срок
Детская шалость, едва не закончилась трагедией: в китайской провинции Гуан-дун обрушился мост с шестью туристами.
Беспечные люди решили раскачать канатную дорогу и начали на ней прыгать. В результате тросы не выдержали, и конструкция рухнула.
Отдыхающие не пострадали – их спасли пояса безопасности, а мост закрыли на неопределенный срок.
Напомним, в прошлом году в Китае состоялось официальное открытие 288-метрового прозрачного моста. Тем, кому посчастливилось перейти по мосту первыми делятся впечатлениями и большинству из них он нравится, несмотря на пол, из-за которого идет мороз по коже.
Мы также писали о намерениях властей протянуть мост в национальном лесном парке Чжанцзяцзе юго-восточной китайской провинции Хунан. Стоимость 393-конструкции оценивалась в 5 млн долларов.
Кроме того, сообщалось о 14-метровом бетонном мостике в китайском Шанхае, который стал самым длинным в мире, созданном на 3D-принтере. Конструкцию спроектировал строительный институт при университете Циньхуа и инновационным парком "Залив мудрости", где мост и "напечатали".
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