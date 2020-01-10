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"Психологическая манипуляция": Иран ответил на обвинения в крушении украинского самолета

10 января, 09:01

Глава организации гражданской авиации Ирана опроверг возможность ракетного удара

/ Фото: Reuters

Иран опроверг обвинения США и других стран в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского самолета Boeing 737. Об этом заявил представитель правительства Исламской Республики Али Рабии.

"Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных", – сказал Рабии.

Он отметил, что Штаты, продвигая свою версию случившегося, преследуют собственные цели.

Кроме того, ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолету.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы. А Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран США крушение самолет Украина МАУ авиакрушение в Иране

Источник: ТАСС

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