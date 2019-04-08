Пусть занимаются своими делами: Венесуэла резко ответила США и продолжит сотрудничество с Россией в военной сфере

Администрация США пусть занимается делами своих пятидесяти штатов — МИД Венесуэлы

Фото: AFP

Пусть занимаются своими делами: Венесуэла резко ответила США и продолжит сотрудничество с Россией в военной сфере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/31e/78c/5c631e78cf3ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/31e/78c/5c631e78cf3ee.jpg 2019-04-08T23:23:00+03:00 Другие страны Администрация США пусть занимается делами своих пятидесяти штатов — МИД Венесуэлы

В Венесуэле власти планируют и в дальнейшем развивать военно-техническое сотрудничество с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Мы и в будущем будем продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией. Администрация США пусть занимается делами своих пятидесяти штатов", – подчеркнул министр.

Напомним, в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

Ранее провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии". Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, при этом они не занимаются внутренними проблемами страны.

В свою очередь высокопоставленный венесуэльский чиновник рассказал СМИ, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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