Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

"Путь для дипломатии закрыт навсегда": в Иране резко отреагировали на новые санкции США

25 июня, 09:27

Американские ограничительные меры назвали "бесполезными"

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Новые санкции США в отношении руководства Ирана, которые были введены 24 июня, "бесполезны" и навсегда закрывают путь для дипломатии. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.

"Введение бесполезных санкций против верховного лидера Ирана [аятоллы Али Хаменеи], а также главы иранской дипломатии [Джавада Зарифа] навсегда закрывает путь для дипломатии", - заявил Мусави.

Читайте также

Мусави считает, что "отчаявшееся правительство [президента США Дональда] Трампа уничтожает все международные механизмы, призванные поддерживать мир и стабильность на планете".

Напомним, 24 июня президент США подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций против Ирана. Трамп уточнил, что новые меры направлены прежде всего против аятоллы Али Хаменеи. Министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что "позднее на текущей неделе" в санкционный список планируется внести и министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

Под санкции попали также восемь военачальников "Корпуса стражей исламской революции" (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского беспилотника. Как известно, 20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. За 10 минут до начала этой операции Трамп отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

Кроме того, ранее Иран обвиняли в атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, Трамп, санкции, Хаменеи

Вы сейчас просматриваете новость " "Путь для дипломатии закрыт навсегда": в Иране резко отреагировали на новые санкции США". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПАСЕ отменила механизм санкций, Россия возвращается

Сегодня, 02:24

"За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались

Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США в случае нарушения границ

Вчера, 10:03

Вооружение силы Ирана сбили беспилотник США, потому что тот был направлен в запретную зону

Иран пытается договориться с Россией и Китаем о смягчении санкций США

23 июня, 17:37

Тегеран намерен снизить финансовые потери от действий американцев

Может вспыхнуть большая война: Иран обратился к США

23 июня, 15:24

Между странами назревает военный конфликт из-за сбитого американского беспилотника

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

В Одессе «титушки» пытались захватить чужую квартиру. Фото

Проценты по депозитам: Как банки Украины будут их менять

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

5 самых полезных фруктов для сердца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь