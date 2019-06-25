"Путь для дипломатии закрыт навсегда": в Иране резко отреагировали на новые санкции США

Американские ограничительные меры назвали "бесполезными"

Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Новые санкции США в отношении руководства Ирана, которые были введены 24 июня, "бесполезны" и навсегда закрывают путь для дипломатии. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.

"Введение бесполезных санкций против верховного лидера Ирана [аятоллы Али Хаменеи], а также главы иранской дипломатии [Джавада Зарифа] навсегда закрывает путь для дипломатии", - заявил Мусави.

Мусави считает, что "отчаявшееся правительство [президента США Дональда] Трампа уничтожает все международные механизмы, призванные поддерживать мир и стабильность на планете".

Напомним, 24 июня президент США подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций против Ирана. Трамп уточнил, что новые меры направлены прежде всего против аятоллы Али Хаменеи. Министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что "позднее на текущей неделе" в санкционный список планируется внести и министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

Под санкции попали также восемь военачальников "Корпуса стражей исламской революции" (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского беспилотника. Как известно, 20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. За 10 минут до начала этой операции Трамп отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

Кроме того, ранее Иран обвиняли в атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе:

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