"Путешественница в бикини" замерзла насмерть во время похода

Девушка прославилась благодаря своей любви к путешествиям и необычным фото в купальниках после покорения горных вершин

тайвань, обморожение.

"Путешественница в бикини" замерзла насмерть во время похода //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e5/e3a/5c45e5e3a53c2.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e5/e3a/5c45e5e3a53c2.jpg 2019-01-22T01:41:00+02:00 Другие страны Девушка прославилась благодаря своей любви к путешествиям и необычным фото в купальниках после покорения горных вершин

Тайванская блогер Джиджи Ву, которая также известна как "путешественница в бикини", замерзла насмерть во время очередного похода. Об этом передает издание The Sun.

Девушке было 36 лет. Стала известной благодаря своей любви к путешествиям и необычным фото в купальниках после покорения горных вершин.

В свой последний поход девушка отправилась 11 января. Она планировала самостоятельно взобраться на самую высокую вершину Тайваня Юйшань. Но упала в ущелье. Подавала сигналы бедствия. Однако, из-за плохой погоды спасатели не смогли добраться до Джиджи Ву. Когда две группы альпинистов все-таки сумели дойти до ущелья, то обнаружили там бездыханное тело китаянки. По информации медиков, она замерзла насмерть.

Ранее мы писали о поисках в Карпатах 35-летнего туриста, который потерялся в районе горы Гимба Межгорского района еще 6 января. Позже стало известно, что он вышел на связь.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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