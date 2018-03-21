Путин действует как Гитлер: глава МИД Великобритании сделал жесткое заявление

Сегодня, 21:33

Министр иностранных дел Великобритании сравнил фашистского диктатора с президентом России

Фото: AFP
Фото: AFP

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая на заседании парламента, где обсуждали вопросы об участии или бойкоте Великобритании Чемпионата мира по футболу 2018 в России, заявил, что Владимир Путин действует так же, как в свое время действовал Адольф Гитлер. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, по словам Джонсона, Путин использует чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для укрепления имиджа страны.

Во время своего выступления Джонсон отметил, что Путин ведет себя агрессивно и не считается с мнением международных партнеров. Министр сказал, что Лондон потребовал от Москвы обеспечить безопасность британских болельщиков. При этом, по словам Джонсона, власти страны активно отговаривают людей от поездки в Россию.

Глава МИД проинформировал, что представитель королевства, отвечающий за безопасность футбольных фанатов во время чемпионата, был выдворен из России в рамках ответных мер за высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон выразил уверенность, что россияне могли стоять за попыткой убийства лидера Черногории и попытки переворота.
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