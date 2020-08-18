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Путин "играет" Беларусью: Лукашенко высмеяли на карикатурах

18 августа, 11:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Карикатурист Сергей Елкин показал, как он видит последние события в Беларуси

События в Беларуси, где уже вторую неделю длятся самые массовые антиправительственные акции за всю историю независимости страны, стали поводом для шаржей.

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Известный российский художник-карикатурист Сергей Елкин изобразил президента РФ Владимира Путина, который достает из игрового автомата своего белорусского коллегу Александра Лукашенко.

На другом шаржист нарисовал Лукашенко сбегающим на вертолете от толпы сограждан под их крики "Уходи!" – реальное событие, которое произошло накануне после его визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

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Еще на одной карикатуре миниатюрный белорусский президент выступает перед огромной "Беларусью" – девушкой, одетой в цвета исторического бело-красно-белого флага страны, которая, разувшись, стоит на лавочке. Это еще одна аналогия с реальными событиями в Беларуси:

Фото: twitter.com/belteanews
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А на другом рисунке автор изобразил обращение экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, в котором она признала победу Лукашенко на выборах и призвала людей прекратить выходить на митинги. Елкин показал, как он видит запись "до" и "после".

Напомним, что с 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, страну охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом. А 16 августа в центре Минска прошел оппозиционный Марш свободы, на который, по разным подсчетам, собрались до 220 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Россия Беларусь карикатура Владимир Путин карикатурист Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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