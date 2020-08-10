Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Он стал третьим после президентов Китая и Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Кремль.

Путин направил Лукашенко телеграмму, в которой сообщил, что "рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях", а также, что "развитие отношений России и Беларуси отвечает коренным интересам братских народов".

Путин стал третьим после президентов Китая Си Цзиньпина и Казахстана Касима-Жомарта Токаева, кто поздравил белорусского лидера.

В тренде Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования

Как сообщалось, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. При этом у оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской, по предварительным данным ЦИК, 9,9% голосов. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли сильно будут отличаться. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%.

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После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты. Смотрите фото и видео, как в Минске милиция жестко разгоняет протестующих.

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