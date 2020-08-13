"Путинской" вакцины от коронавируса мало: в ВОЗ объяснили почему

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что только российское лекарство не поможет бороться с COVID-19

Даже если российская вакцина от коронавируса окажется успешной, в чем многие сомневаются, для эффективной борьбы с COVID-19 понадобятся еще несколько вариантов лекарства.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", на брифинге 13 августа в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус

"Нам нужны несколько кандидатов (завершивших работу над вакциной – ред.), чтобы максимизировать шансы на то, чтобы найти решение проблемы", – сказал Гербейесус.

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Глава ВОЗ указал на другую проблему, которая может возникнуть уже после появления проверенной эффективной вакцины – спрос на нее неизбежно будет существенно превышать предложение.

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Напомним, ранее на этой неделе российский президент Владимир Путин заявил, что РФ первой в мире зарегистрировала препарат от COVID-19. Препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, опробовала на себе одна из дочерей хозяина Кремля.

Однако в Украине утверждают, что Россия поспешила с регистрацией вакцины от COVID-19. Главный санитарный врач Виктор Ляшко указал на небезопасность препарата, который даже не прошел третьей фазы клинических испытаний.

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