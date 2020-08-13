Українська
$ 27,53
32,4
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Путинской" вакцины от коронавируса мало: в ВОЗ объяснили почему

13 августа, 19:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что только российское лекарство не поможет бороться с COVID-19

Даже если российская вакцина от коронавируса окажется успешной, в чем многие сомневаются, для эффективной борьбы с COVID-19 понадобятся еще несколько вариантов лекарства.

Реклама

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", на брифинге 13 августа в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус

"Нам нужны несколько кандидатов (завершивших работу над вакциной – ред.), чтобы максимизировать шансы на то, чтобы найти решение проблемы", – сказал Гербейесус.

Читайте также: Россия создала вакцину от коронавируса: названа дата производства препарата

В тренде
Рвут шевроны, жгут погоны, спускают нашивки в унитаз: белорусы избавляются от символики силовиков (видео)

Глава ВОЗ указал на другую проблему, которая может возникнуть уже после появления проверенной эффективной вакцины – спрос на нее неизбежно будет существенно превышать предложение.

Реклама

Напомним, ранее на этой неделе российский президент Владимир Путин заявил, что РФ первой в мире зарегистрировала препарат от COVID-19. Препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, опробовала на себе одна из дочерей хозяина Кремля.

Однако в Украине утверждают, что Россия поспешила с регистрацией вакцины от COVID-19. Главный санитарный врач Виктор Ляшко указал на небезопасность препарата, который даже не прошел третьей фазы клинических испытаний.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прививка ВОЗ вакцина коронавирус лекарство COVID-19 Тедрос Аданом Гебреисус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять