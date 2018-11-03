Пьяным на работу: в Финляндии пилота сняли с рейса и отвезли на экспертизу

Сегодня, 20:44

Все это произошло на глазах у удивленных пассажиров


В Финляндии с рейса сняли пилота, которого подозревают в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Мужчину просто вывели из кабины на глазах у изумленных пассажиров и отвезли на экспертизу. Об этом сообщила компания-владелица авиалайнера Norwegian.

В связи с этим рейс отложили на несколько часов, а пилоту теперь грозит увольнение и немалый штраф.

Накануне аналогичный скандал разгорелся в Великобритании. Там сняли с рейса японского пилота, содержание алкоголя в крови которого превысило норму в десять раз.

Напомним, что этим летом в Черниговской области вертолет Ми-2, под управлением пьяного пилота, совершил аварийную посадку после того, как во время обработки полей винтом задел линию электропередач.

Также сообщалось, о пьяном пилоте, который летел над финским городом Пори, заблудился и не мог найти аэродром. Управлявший сверх легким самолетом 51-летний финн связался с диспетчерской и сообщил, что не может приземлиться на аэродроме Пори, так как не понимает, где находится.

При проверке на алкоголь в крови пилота обнаружилось более 3 промилле алкоголя.
самолет, штраф, увольнение, пассажиры, пилот, авиарейсы
Источник:

"Сегодня"

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