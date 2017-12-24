Пьяный музыкант пытался "регулировать" движение поезда метро и был сбит

Сегодня, 06:24

Инцидент произошел в канадском городе Торонто


В метро канадского города Торонто поезд сбил пассажира, который стоял на платформе. В сети опубликовали запись момента происшествия.

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На видео показано, как молодой человек "регулирует" руками движение поездов, и вдруг его подбрасывает в воздух прибывающий поезд. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако в полицейском рапорте подобной информации нет.

Позже выяснилось, что "регулятором" был канадский исполнитель, выступающий под псевдонимом Lil Evil. Мужчина остался жив, однако получил серьезные травмы. После инцидента он опубликовал фото на своей странице в Instagram в поддерживающем воротнике и с разбитой губой. Lil Evil также признался, что находился под влиянием "ксанакса" и алкоголя.

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Напомним, ранее мы писали, что подвыпивший британец устроил скоростной спуск в метро. Молодой человек попытался съехать вниз по пространству между двумя эскалаторами и дважды ударился причинным местом. Видео опубликовал пользователь Twitter.
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Источник:

depo.ua

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