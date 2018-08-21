Пятеро полицейских получили ранения при нападении неизвестных в Мексике

Акапулько на третье место из 50 в рейтинге самых опасных городов мира по итогам 2017 года

Неизвестные вооруженные лица в понедельник напали на сотрудников полиции в одном из районов города Акапулько в мексиканском штате Герреро, несколько стражей порядка пострадали. Об этом сообщило в своем "Твиттере" Министерство общественной безопасности региона, – передает ТАСС.

"Отражая нападение, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное", – говорится в записи. Власти ведут поиск участников атаки. Сведений о том, кто может стоять за ней, обнародовано не было.

Эксперты из неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" поместили Акапулько на третье место из 50 в рейтинге самых опасных городов мира по итогам 2017 года. Согласно их подсчетам, уровень убийств там достиг 106 случаев на каждые 100 тыс. жителей.

В 2017 году в Мексике были убиты свыше 31,1 тыс. человек, больше, чем когда бы то ни было за последние годы. Порядка 32% всех убийств были совершены в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа. Ответственность за гибель тысяч людей лежит на наркомафии.

Напомним, ранее в Мексике обнаружили склад с крупнейшей партией наркотиков в истории страны.

Накануне сообщалось, что власти Мексики нанесли мощный удар по наркокартелю.

Также мы писали, что перед выборами в Мексике мафия убила 116 политиков.