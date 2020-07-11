Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек

В Египте вблизи города Александрия погибли по меньшей мере 10 человек, которые пытались спасти тонущего ребенка. Об этом сообщает Masrawy.

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По информации источника, инцидент произошел на одном из пляжей, куда пришла отдохнуть большая компания. Когда ребенок начал тонуть в море, ему на помощь бросились взрослые. Однако в итоге погибли 11 человек, в том числе и ребенок.

В администрации туризма объяснили, что пляж был закрыт из-за коронавируса, поэтому там не было спасателей.

Местные СМИ пишут, что этот участок побережья уже давно пользуется дурной славой, так как из-за подводных течений несчастные случаи там происходят часто.

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Напомним, в прошлом году в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. Спасатели и водолазы искали ребенка трое суток.

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Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

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