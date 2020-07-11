Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек

В Египте вблизи города Александрия погибли по меньшей мере 10 человек, которые пытались спасти тонущего ребенка. Об этом сообщает Masrawy.
По информации источника, инцидент произошел на одном из пляжей, куда пришла отдохнуть большая компания. Когда ребенок начал тонуть в море, ему на помощь бросились взрослые. Однако в итоге погибли 11 человек, в том числе и ребенок.
В администрации туризма объяснили, что пляж был закрыт из-за коронавируса, поэтому там не было спасателей.
Местные СМИ пишут, что этот участок побережья уже давно пользуется дурной славой, так как из-за подводных течений несчастные случаи там происходят часто.
Напомним, в прошлом году в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. Спасатели и водолазы искали ребенка трое суток.
Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.
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