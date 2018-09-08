Работа порта Батуми парализована: в Грузии бушует шторм

Утром в субботу, 8 сентября, на черноморском побережье Грузии разбушевался пятибальный шторм, высота волн превышала четыре метра. Об этом сообщили в дежурной службе порта, отметив, что из-за этого парализована работа крупнейшего порта Грузии – Батуми.

"Сила шторма составляет более пяти баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов", – говорится в сообщении.

Порт с 17:05 часов приостановил операции по приему и выпуску судов.

"В настоящее время на рейде стоят пять судов, из порта вывели два судна, которые сейчас дрейфуют в открытом море, в самом порту находится один контейнеровоз", – сказал дежурный порта.

По его словам, гидрографическая служба прогнозирует, что штормовое предупреждение может быть снято лишь к середине дня воскресенья.

Напомним, малый буксир "Швал" застрял в районе двух километров от берега в Керчи, в результате чего капитан судна попросил помощи о снятии экипажа с судна. В проведении поисково-спасательной операции были задействованы буксиры "Анапа" и "Меркурий". Также провели оповещение судов, находящихся на якорной стоянке в Керченском проливе.

Также следовавший из Ялты со 152 пассажирами на борту прогулочный двухпалубный теплоход не мог в ночь на субботу пришвартоваться у берега Крыма из-за сильного шторма. Судно, следовавшее из Ялты, из-за волн высотой в 3-4 метра было вынуждено встать на якорь, причалить ему удалось только утром.

Как сообщалось, на острове-заповеднике Джарылгач в Черном море застряли около 300 человек. Люди отправились туда на морскую прогулку, однако внезапный шторм иначе распорядился их планами.