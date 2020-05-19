Работает без отдыха и сна: реакция КНДР на слухи о пропаже Ким Чен Ына

После появления новых слухов о пропаже северокорейского диктатора Ким Чен Ына СМИ Северной Кореи опубликовали опровержение этой информации.

В то время, как политика не видели на публике с 1 мая, северокорейский ежедневник "Нодон синмун" – главное официальное печатное издание Трудовой партии и страны в целом – утверждает, что он круглосуточно работает 365 дней в году.

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"С самого начала в революционном календаре нашего лидера ... нет ни выходных, ни праздников, ни дней рождения … Верховный лидер, товарищ Ким Чен Ын в данный момент продолжает не спать, не отдыхать, напряженный график", — приводит текст опубликованной 16 мая статьи The New York Post.

Продолжая восхвалять своего лидера, "Нодон синмун" заявляет, что он "ставит в приоритет людей" и без колебаний накажет злоупотребляющих своими полномочиями.

Также отмечается его любовь к народу и успехи руководства, несмотря на "беспрецедентные трудности" и "суровые условия", с которыми столкнулась Северная Корея, включая извне.

Отмечается, что под руководством Ким Чен Ына армия была усилена до такой степени, что страна считается "мировой военной мощью" а в ближайшем будущем успехом мирового уровня будет также пользоваться и экономический сектор.

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Эксперты пришли к мнению, что тираж с первой полосой подобного содержания должен был выйти в апреле – когда исполнялось 8 лет с начала правления Ким Чен Ына, но этому что-то помешало.

Напомним, что 1 мая Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике – он посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

Однако западные журналисты пришли к выводу, что на мероприятии присутствовал двойник политика, а сам Ким Чен Ын вообще не покидал свое убежище в Вонсане, где находится официальная резиденция его семьи.

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