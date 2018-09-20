Работников парламента Молдовы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сегодня, 16:05

Подобные инциденты часто происходят в Кишиневе, однако всякий раз тревога оказывается ложной

Парламент Молдовы. Фото: noi.md
Парламент Молдовы. Фото: noi.md

Работников парламента Молдовы эвакуировали в четверг после анонимного звонка о заложенной бомбе. Как информирует телеканал "ПРО ТВ", здание оцеплено полицией, прибывшие на место саперы осматривают его.

На сегодняшний день в законодательном органе не запланированы пленарные заседания.

Подобные инциденты часто происходят в Кишиневе, однако всякий раз тревога оказывается ложной.

Ранее сообщалось, что полиция эвакуировала людей с главного вокзала города Тилбург в Нидерландах из-за сообщений о заложенной бомбе. Об этом в воскресенье сообщила газета "Телеграаф". По информации издания, железнодорожное сообщение в провинции приостановлено.

"Несколько человек задержаны на станции в связи с сообщениями о бомбе", – говорится в сообщении в "Твиттере" городской полиции.

Ранее в Киеве женщина "заминировала" Майдан Независимости. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.

Сведения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям.

Напомним, также сегодня днем поступило сообщение от мужчины о заминировании станции метро "Шулявская".

Напомним, в начале года в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.
Молдова, бомба, минирование
Источник:

ТАСС

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