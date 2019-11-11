Работников японского отделения Microsoft перевели на четырехдневную рабочую неделю

Исследования показали, что после трех выходных работники эффективнее почти в да раза

Четырехдневная рабочая неделя повышает производительность работников. Это доказали в японском подразделении компании Microsoft и перевели сотрудников на новый график работы. Дополнительным выходным стала пятница. При этом людям не сокращали зарплату и не высчитывали дни из отпуска. Во время эксперимента выяснилось, что эффективность работников, которые отдыхают больше возросла на целых 40 процентов. Кроме того, компания еще и сэкономила средства. Потому что стала тратить на 20 процентов меньше электричества и печатать вдвое меньше бумажек.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, насколько реален переход на четырехдневную рабочую неделю в Украине. Ведь мысль об отказе от пятого рабочего дня, высказанная на Всемирном форуме в Давосе в этом году, заинтересовала многих и вызвала горячие дискуссии. Одни спорят о том, будут ли украинцы тратить "лишний" выходной по прямому назначению – на отдых или самообразование, – либо же воспользуются им "в корыстных целях": чтобы подзаработать на стороне. Другие подсчитывают, на сколько в случае внедрения такого новшества уменьшится ВВП, который и при пятидневке растет более чем скромными темпами.

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Подробнее читайте в материале: Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

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