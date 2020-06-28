Рабство, контрабанда и наркоторговля: СМИ узнали, на какие средства шикует Ким Чен Ын

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который отметился "очень странными перемещениями" по стране, является главой картеля, который занимается торговлей оружия, контрабандой и наркоторговлей.

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Об этом пишет New York Times, отмечая, что в центре северокорейской экономики находится секретная организация Рабочей партии КНДР "Бюро 39", главный офис которого расположен в Пхеньяне.

Главная цель созданной еще отцом действующего лидера Ким Чен Иром в 1974 году подпольного ведомства – организация валютного потока в КНДР, которое и позволяет правящему клану Кимов вести их роскошную жизнь в фактически голодающей стране.

"Кимы похожи на семью преступников, маскирующихся под лидеров страны", – говорит эксперт по Северной Корее Шон Кинг.

По его словам, посольства КНДР по всему миру исполняют функцию "многонационального преступного предприятия" – дипломаты буквально вынуждены выполнять квоты по поставках валюты на родину.

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Как утверждается, среди всего прочего "Бюро 39" занимается организацией рабского труда, контрафактом, контрабандой золота, наркоторговлей и продажей оружия, благодаря чему Пхеньян ежегодно получает 0,5-1 млрд долларов. В частности, услугами северокорейских рабочих, деньги за что фактически получают не они сами, а КНДР, пользуются Россия и Китай.

Непосредственным руководителем "бюро" считается Ким Чен Ын, но не последнюю роль в функционировании ведомства может играет его сестра Ким Е Чжон, которая находится замужем за высокопоставленным руководителем "Бюро 39".

Напомним, совсем недавно в западных СМИ появились слухи о смерти Ким Чен Ына. Однако позже он несколько раз появился на публике, опровергнув эту информацию.

Кроме того, ранее стало известно, что глава КНДР уехал из Пхеньяна на свою виллу, которая расположена на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря возле северокорейского курорта Вонсан-Кальма. Допускались версии, что именно в роскошном поместье Ким Чен Ын хотел пересидеть эпидемию COVID-19.

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